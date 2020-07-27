Оперативный штаб утверждает, что за последние сутки в Москве скончались 13 пациентов, у которых был положительный тест на коронавирус. Днем ранее было зафиксировано 9 летальных случаев. Сегодня утром зам.мэра Анастасия Ракова отметила, что вылечились еще 264 пациента.
2020-07-27T09:34:26+03:00
2020-07-27T09:34:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:34, 27 июля 2020
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