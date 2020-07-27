Оперативный штаб утверждает, что за последние сутки в Москве скончались 13 пациентов, у которых был положительный тест на коронавирус. Днем ранее было зафиксировано 9 летальных случаев. Сегодня утром зам.мэра Анастасия Ракова отметила, что вылечились еще 264 пациента.