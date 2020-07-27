Цена золота обновила исторический максимум, который был установлен 9 лет назад

Цена фьючерса на нью-йоркской бирже достигла 1927-ми долларов за унцию. Инвесторы вкладывают в золото деньги, так как считают его безопасным активом в условиях пандемии, — пишет агентство Bloomberg.
2020-07-27T09:34:01+03:00
2020-07-27T09:34:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2682717-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:34, 27 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…