В России вводится уголовная ответственность за нелегальный техосмотр автомобилей

Эта норма начинает действовать с сегодняшнего дня. За нелегальный техосмотр можно будет получить штраф до 300 тысяч рублей и даже арест на срок до 6-ти месяцев.
2020-07-27T09:31:22+03:00
2020-07-27T09:31:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:31, 27 июля 2020
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