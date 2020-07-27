Японский дизайнер и продюсер Кансай Ямамото умер в возрасте 76 лет

По информации телеканала NHK, в последние месяцы он боролся с острым миелоидным лейкозом.

Кансай Ямамото родился в 1944 году. Учился в университете Ниппон, а также в нескольких дизайнерских ателье, где изучал моду. Расцвет его карьеры в качестве модельера пришелся на 70-е и 80-е годы прошлого века. Ямамото сотрудничал с Элтоном Джоном, Стиви Уандером, создавал яркие футуристические костюмы для выступлений Дэвида Боуи. В то время показы его коллекций устраивали в Лондоне, Париже, Нью-Йорке.

В начале 1990-х годов Ямомото стал продюсером и начал организовывать масштабные развлекательные мероприятия. Его шоу, в которых сочетались музыка, танцы, акробатика, элементы японской культуры, проводились по всему миру, в том числе в России. В 1993 году такое шоу в Москве посетили около 120 тыс. человек.

Заметный след оставил Ямамото и в промышленном дизайне, разработав в 2010 году внешнюю концепцию скоростного экспресса Skyliner, который курсирует между Токио и аэропортом Нарита.