Германия против возвращения формата «большой восьмерки» с участием России

Об этом заявил немецкой прессе министр иностранных дел Хайко Маас. Он напомнил, что причиной исключения Москвы стали аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины, поэтому до решения этих вопросов у России нет никаких шансов на присоединение к «семерке».