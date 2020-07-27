Американская биотехнологическая компания Модерна приступает к завершающей стадии испытания вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Модерна приступает сегодня к завершающей, третьей стадии испытания вакцины от коронавируса. На исследования Модерна получила от правительства США почти 1 миллиард долларов.

В воскресенье, за день до начала клинических испытаний вакцины от коронавируса, компания Модерна объявила, что получит от Администрации Трампа еще 472 миллиона долларов на исследования — ранее правительство США уже инвестировало в разработки Модерны 483 миллиона.

Исследования по поиску вакцины от коронавируса проводятся совместно с Национальным Институтом инфекционных болезней США, который возглавляет доктор Энтони Фаучи, которого публичным атакам подвергает как президент Дональд Трамп, так и его республиканские сторонники.

Третья фаза испытаний вакцины должна установить, насколько безопасной и эффективной она является — и с помощью гранта от Администрации Модерна надеется расширить испытания до 30 тысяч человек. Дональд Трамп надеется выпустить вакцину на рынок уже через три месяца, хотя такой сценарий является слишком оптимистичным и маловероятным.

Скорая разработка вакцины от коронавируса важна для Дональда Трампа и политической точки зрения: по последним опросам только треть американцев одобряет то, как президент США справляется с коронавирусом. Число заболевших в стране превысило 4 миллиона человек, умерших — 150 тысяч.