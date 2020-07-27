Рестораны и торговые центры начинают работать в Петербурге с этого дня

Однако некоторые ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, остаются.

С этой недели в Петербурге работают торговые центры, рестораны, турфирмы, аквапарки, частные музеи, точки общепита в садах и парках. Однако в торговых центрах бизнес можно вести можно только в обособленных помещениях, фуд-корты работать не будут, кафе должны соблюдать в залах дистанцию между столиками. Туристские и экскурсионные услуги можно предоставлять по предварительной записи. Тоже самое с нотариальными услугами, операциями по недвижимости, парикмахерскими и библиотеками. Открываются обособленные бассейны и фитнес-центры в торгово-развлекательных центрах. Они также работают по предварительной записи. Персонал должен быть в масках и перчатках. Действуют и ограничения по заполняемости. Кроме того, молодоженам разрешили приглашать еще больше людей на церемонию бракосочетания, чем раньше. В автосалонах теперь можно будет порулить понравившейся машиной. Так же в полном объеме работают дошкольные учреждения. А еще петербуржцам разрешили ходить в леса. Действовать новые правила станут до середины августа.

Петербург входит в пятерку регионов России по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом.