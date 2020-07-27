Следственный комитет намерен объявить в международный розыск основателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба»

Ранее Юрий Белойван уже был судим по делу об уклонении от уплаты налогов.

Белойвана следователи подозревают в сокрытии 57 млн рублей. Об этом агентству РИА

Новости сообщила зампредседателя СК Елена Леоненко. Она не уточнила подробности: лишь пояснила, что бизнесмен скрылся от следствия. Вероятно, речь идет об очередном деле, связанном с претензиями налоговых органов.

В марте источник агентства ТАСС рассказывал, что владелец сети «Корчма Тарас Бульба» должен был в установленный срок уплатить недоимку, которая возникла за период с 2011 по 2014 год. Однако этого, как отмечалось, не произошло. При этом собеседник агентства пояснял, что Белойвана должны были принудительно доставить к следователям, но выяснилось, что он покинул Россию. Другой источник утверждал, что инициатором нового дела стала Федеральная налоговая служба, с которой бизнесмен отказался подписать мировое соглашение.

В прошлом году Белойван уже признавал вину в уклонении от уплаты налогов и получал два года колонии. По утверждениям следствия, в его ресторанах «Корчма Тарас Бульба» сотрудники не пробивали чеки и отказывали в приеме банковских карт, одновременно удаляя из системы самые крупные заказы.

В ноябре прошлого года Преображенский суд Москвы освободил Белойвана от дальнейшего отбывания наказания из-за болезни.