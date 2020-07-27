В Японии умер известный дизайнер Кансай Ямамото

Ему было 76 лет. Расцвет его карьеры пришелся на 70-80 годы прошлого века. Ямамото сотрудничал с Элтоном Джоном, Стиви Уандером, создавал яркие футуристические костюмы для Дэвида Боуи. Он также организовывал масштабные развлекательные мероприятия. Одно из таких шоу состоялось в 93-м году в Москве.