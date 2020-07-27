Власти США подготовили новый пакет помощи населению в 1 триллион долларов

Об этом в интервью Фокс Ньюс сообщил министр финансов Стивен Мнучин. Предусмотрены прямые выплаты семьям в размере 1200 долларов. Ранее Вашингтон уже выделил почти 3 триллиона на поддержку экономики и населения в условиях пандемии.
2020-07-27T08:34:09+03:00
2020-07-27T08:34:09+03:00
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08:34, 27 июля 2020
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