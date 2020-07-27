В «Шереметьево» открывается международный терминал D, который был закрыт в апреле из-за коронавируса

В аэропорту «Шереметьево» открывается международный терминал D, который был закрыт в апреле из-за распространения коронавируса. Регулярные полеты за границу возобновятся 1-го августа. Первые три страны, куда можно будет отправиться – это Турция, Великобритания и Танзания. Попасть туда можно будет из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.