В «Шереметьево» открывается международный терминал D, который был закрыт в апреле из-за коронавируса

В аэропорту «Шереметьево» открывается международный терминал D, который был закрыт в апреле из-за распространения коронавируса. Регулярные полеты за границу возобновятся 1-го августа. Первые три страны, куда можно будет отправиться – это Турция, Великобритания и Танзания. Попасть туда можно будет из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
2020-07-27T08:33:51+03:00
2020-07-27T08:33:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 27 июля 2020
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