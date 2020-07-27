Москвичи протестуют против строительства платной дороги – дублера Кутузовского проспекта

Как сказал «Эху Москвы» глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, при строительстве восьмиполосной трассы нужно будет вырубить множество деревьев.
Инициативная группа местных жителей призывает правительство Москвы к переговорам.
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Как сказал «Эху Москвы» глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, при строительстве восьмиполосной трассы нужно будет вырубить множество деревьев.
Инициативная группа местных жителей призывает правительство Москвы к переговорам.
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…