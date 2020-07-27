В Уголовном кодексе России может появиться новая статья – «Налоговое мошенничество»

Как сообщила агентству РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета Елена Леоненко, это необходимо для совершенствования законодательства. Сейчас к налоговым преступлениям относятся четыре статьи УК. Законопроект разрабатывается совместно с Генпрокуратурой, Федеральной налоговой службой и МВД.
2020-07-27T08:31:33+03:00
2020-07-27T08:31:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 27 июля 2020
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