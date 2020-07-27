В Уголовном кодексе России может появиться новая статья – «Налоговое мошенничество»

Как сообщила агентству РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета Елена Леоненко, это необходимо для совершенствования законодательства. Сейчас к налоговым преступлениям относятся четыре статьи УК. Законопроект разрабатывается совместно с Генпрокуратурой, Федеральной налоговой службой и МВД.