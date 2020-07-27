Суд в Петербурге допросит сегодня свидетелей по делу историка Олега Соколова

Бывшего доцента СПбГУ обвиняют в убийстве собственной аспирантки.

На предыдущем заседании также допрашивали свидетелей и зачитывали показания соседей историка Олега Соколова по дому. Они сказали, что в ночь убийства никакого шума не слышали. Понятые описали, как в квартире ученого нашли голову его аспирантки Анастасии Ещенко. Историк расчленил тело, чтобы выкинуть в реку. Следователь добавил, что в квартире у историка нашли сотни патронов. Ещенко он застрелил из обреза. Коллеги Соколова напомнили, что он отождествлял себя с Наполеоном и просил обращаться к себе Сир. Сам ученый сказал, что на протяжении нескольких лет подвергался травле со стороны публициста Евгения ПонасЕнкова.

Напомним, Олег Соколов сознался в убийстве. Психиатры признали ученого вменяемым.