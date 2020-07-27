Американские дипломаты должны сегодня освободить консульству в китайском Чэнду — 27 июля истекает трехдневный ультиматум, который Пекин выдвинул Вашингтону, потребовав закрыть консульство в ответ на закрытие китайского консульства американскими властями в Хьюстоне.

В воскресенье на территорию американского консульства в Чэнду заехали три грузовика и автобус — дипломаты покидали здание консульства в столице провинции Сычуань под присмотром нескольких десятков китайских полицейских, сотрудников в штатском и тысяч зевак. В пятницу Пекин поставил Вашингтону ультиматум о необходимости закрыть консульство в Чэнду в течении трех дней — этот шаг стал ответом на неожиданное закрытие китайского консульства в Хьюстоне, о котором Госдеп объявил в прошлый вторник. Американские власти назвали дипломатический пост Китая в четвертом крупнейшем городе США шпионским гнездом и заявили, что техасское консульство стало прибежищем для китайских шпионов, которые воровали данные некоторых учреждений в штате, включая Медицинскую систему Техаса A&M и Медицинский центр по раковым заболеваниям Университета Техаса. В пятницу, после того как китайские дипломаты освободили помещение консульства, в здание вошли федеральные агенты США в сопровождении сотрудника Госдепартамента США для проведения обысков.

Китай все обвинения Вашингтона в шпионаже назвал «злонамеренной клеветой».

Процесс покидания Американскими дипломатами консульства в Чэнду транслировался в прямом эфире на китайской государственном телевидении.