Движение «Голос» раскритиковало предстоящие в сентябре выборы в российских регионах

По словам авторов доклада, голосование состоится при худшем за четверть века законодательном регулировании.

Из множества тезисов, которыми обосновывают свою позицию в «Голосе», одним из главных там считают намерения властей сохранить положения, использовавшиеся при голосовании по поправкам к Конституции. Как пишет интернет-издание «Открытые медиа» со ссылкой на доклад движения, это, в частности, многодневное электронное голосование по решению Центризбиркома и досрочное голосование вне помещений. Помимо этого, перечень оснований для голосования на дому оказался открытым. Такие условия, введенные под предлогом эпидемии коронавируса, говорится в докладе, значительно усложняют наблюдение и общественный контроль за выборами.



В «Голосе» также отмечают: несмотря на требования экспертов, власти еще сильнее усложнили сбор подписей независимыми кандидатами, снизив, к примеру, допустимое число «брака» в них до 5%. Наконец, в движении недовольны тем, что ни в одном регионе не был снижен размер «муниципального фильтра». Кроме того, в более чем половине субъектов, где будут выбирать их руководителей, губернаторов заменили на новых непосредственно в Кремле.

Все это, по мнению экспертов, свидетельствует: организаторы выборов перестали пытаться повысить к ним доверие в обществе.

13 сентября в России будут выбирать 18 глав регионов. Также в Единый день голосования пройдут дополнительные выборы депутатов Государственной думы, а в 11 субъектах Федерации — депутатов местных парламентов.