Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж

Экспорт вырос более чем в четыре раза. Как пишет газета РБК, наша страна в нынешнем сезоне по объемам поставок сахара за границу выйдет на седьмое место в мире. До сих пор Россия еще не входила в число крупнейших экспортеров. В прошлом сезоне Россия находилась лишь во второй десятке. Экспорт сахара увеличился из-за того, что на фоне большого урожая в России на него упала цена, поясняют эксперты. Производство в стране уже несколько лет подряд превышает уровень его потребления.
2020-07-27T07:36:00+03:00
2020-07-27T07:36:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:36, 27 июля 2020
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