Движение «Голос» считает, что выборы в Единый день голосования пройдут при худших за 25 лет правилах

В докладе, который представила организация в защиту прав избирателей, говорится, что власти ускоряют деградацию электорального процесса на фоне падения своих рейтингов.



13 сентября в России будут выбирать 18 глав регионов. Также в Единый день голосования пройдут дополнительные выборы депутатов Государственной думы, депутатов нескольких региональных парламентов.