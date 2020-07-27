Аэропорт «Шереметьево» возобновил работу международного терминала D, закрытого из-за эпидемии коронавируса

Около четырех месяцев из пяти пассажирских терминалов работали только два. Они принимали внутрироссийские рейсы и самолеты, вывозившие россиян из-за рубежа. Терминал D, закрывшийся позже других в «Шереметьево», 1 апреля, из-за ограничения международного сообщения, станет, таким образом, первым в аэропорту, возобновившим работу. Планы же по открытию других закрытых терминалов – E и C – пока не оглашались.

Тем не менее, все это происходит на фоне решения властей возобновить международное сообщение с 1 августа. Правда, пока только с Великобританией, Турцией и Танзанией – и не во все города. Например, до 10 августа можно будет улететь только в Стамбул и Анкару, и только после — на некоторые курорты.

Регулярные рейсы за рубеж пока будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.