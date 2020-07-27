Суд в Петербурге рассмотрит сегодня административные протоколы в отношении журналиста Давида Френкеля

Он утверждает, что полицейский сломал ему руку при задержании.

По мнению полиции, журналист Давид Френкель в один из дней голосования по поправкам в Конституцию мешал работе избиркома, не носил перчатки и маску и не выполнил законное требование полицейского покинуть участок. По утверждению журналиста, он прибыл на участок по жалобе о возможных нарушениях, а полиция вместо того, чтобы помочь, встала на сторону фальсификаторов. На видео, широко разошедшемся в Сети, можно разобрать, что сотрудник МВД повалил Френкеля на землю, затем слышится хруст сломанной руки. Что примечательно в протоколах в отношении журналиста о переломе ни сказано ни слова. Следственный комитет ведет доследственную проверку. Ее результаты не известны. В МВД считают, что их сотрудник закон не нарушал. Журналист же намерен дойти до Европейского суда по правам человека.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что нападение на Давида Френкеля должно быть «тщательным образом проверено и расследовано».