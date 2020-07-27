Почти половина британцев-участников опроса компании Opinium, считают, что РФ вмешивалась в референдум о выходе из ЕС

Почти половина британцев-участников опроса компании Opinium, считают, что Россия вмешивалась в референдум о выходе из ЕС. Примерно столько же сказали, что, по их мнению, Кремль пытался повлиять на выборы в Европарламент в прошлом году, пишет британская газета The Guardian. Издание отмечает, что большинство из тех, кто верит в российское влияние на выборный процесс, – это избиратели лейбористов. Ранее министр иностранных дел Соединенного королевства Доминик Рааб обвинил российские власти во вмешательстве в парламентские выборы. А парламентский комитет по безопасности и разведке опубликовал доклад, в котором говорится, что Москва еще в 2014 году могла оказывать влияние на голосование по вопросу о независимости Шотландии. В российском руководстве обвинения во вмешательстве отвергают.