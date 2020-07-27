Опасное ультрафиолетовое излучение ожидается над некоторыми российскими регионами ближайшие три дня

По данным Гидрометцентра, это коснется Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областей, Ставропольского, Краснодарского, Приморского краев, республики Адыгея и Забайкалья. В эти дни, как рассказали агентству ТАСС эксперты, не стоит длительное время находиться на улице, чтобы избежать солнечных ударов и ожогов кожи.
2020-07-27T06:20:21+03:00
2020-07-27T06:20:59+03:00
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06:20, 27 июля 2020
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