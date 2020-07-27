Циклон «Ханна» привел к наводнениям на юге Техаса

В ряде районов штата идут дожди, есть угроза торнадо, предупреждают власти. Жителям рекомендовано не выходить из дома без необходимости. По данным местной энергетической компании, непогода оставила без света около 200 тыс. жителей. Федеральные власти объявили в штате режим чрезвычайной ситуации.