Золото подорожало до рекордных за 9 лет значений

Цена на бирже поднималась выше $1 910 за тройскую унцию. Это произошло впервые с сентября 2011 г. С начала года золото подорожало почти на 25%. Некоторые эксперты связывают это с пандемией коронавируса и стремлением инвесторов вложить средств в один из защитных активов.