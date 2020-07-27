Золото подорожало до рекордных за 9 лет значений

Цена на бирже поднималась выше $1 910 за тройскую унцию. Это произошло впервые с сентября 2011 г. С начала года золото подорожало почти на 25%. Некоторые эксперты связывают это с пандемией коронавируса и стремлением инвесторов вложить средств в один из защитных активов.
2020-07-27T06:19:07+03:00
2020-07-27T06:19:18+03:00
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06:19, 27 июля 2020
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