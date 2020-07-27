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06:14, 27 июля 2020

Сегодня Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест замминистра науки и высшего образования России Марины Лукашевич

Сегодня Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест замминистра науки и высшего образования России Марины Лукашевич и начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова. Их обвиняют в хищении более 50 млн рублей.

По версии следствия, Лукашевич представляла в Министерство образования и науки сфальсифицированный отчет, согласно которому она являлась руководителем проекта, а также утверждала отчеты о выполненных работах. Прием выполненных работ Лукашевич осуществлял Михаил Попов. Деньги за госконтракты перечисляли на расчетный счет ООО «ЦРН», после чего Лукашевич и Попов Николай (брат подозреваемого) перечисляли их для обналичивания на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, с которыми были заключены договоры на оказание услуг. Индивидуальные предприниматели деньги обналичивали и передавали лично Попову Николаю для их последующего распределения между членами преступной группы.

Ранее Тверской суд арестовал Марину Лукашевич и Михаила Попова до 16 августа.



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