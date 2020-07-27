Российский миллиардер Сергей Саркисов призвал к сдержанности представителей армянской и азербайджанской диаспор

В открытом обращении совладелец страховой группы РЕСО и выходец из армянской семьи осудил стычки на национальной почве, которые произошли в последние дни в Москве. Речь идет о серии конфликтов между выходцами из Армении и Азербайджана, самый крупный из которых произошел в ночь на пятницу на юго-востоке города. После этого сообщалось о нападениях на кафе и магазины, а также автосервис, принадлежащие представителям одной из диаспор. Саркисов вызвался возместить ущерб, который был причинен азербайджанскому бизнесу.

Представители армянской и азербайджанской диаспор должны прекратить беспорядки в Москве. Такое мнение высказал «Эху» академик РАН Армаис Камалов.

Камалов также отметил, что в России проживает множество как армян, так и азербайджанцев, которые родились и выросли на территории России, поэтому развивать этот конфликт там более не уместно.

Остановить такой конфликт можно только с помощью волевых действий российского руководства, сказал «Эху» эксперт по странам СНГ, политолог Аркадий Дубнов.

Ситуацию осложняет тот факт, что и у Армении, и у Азербайджана есть определенные претензии к России, добавил Дубнов.