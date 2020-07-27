Российский армия в 2021 году может принять на вооружение гиперзвуковую ракету, передает агентство РИА Новости. Об успешном завершении ее испытаний накануне рассказали в Министерстве обороны. В свою очередь о планах оснастить такой ракетой флот объявил на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге президент Владимир Путин.

Военный обозреватель, заместитель главного редактора «Ежедневного журнала» Александр Гольц сказал «Эху», что пока специалистам мало что известно о гиперзвуковом оружии.

Минобороны также сообщило, что для ВМФ созданы ядерные беспилотные подводные аппараты «Посейдон».