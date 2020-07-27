В футбольном клубе «Ахмат» сменился главный тренер

Вместо Игоря Шалимова на этот пост назначен 47-летний бывший наставник самарских «Крыльев Советов» Андрей Талалаев. По итогам сезона Российской премьер-лиги грозненский клуб занял 13-е место. «Крылья советов», которые Талалаев возглавил за шесть туров до окончания первенства, покинули высший дивизион.
2020-07-27T05:04:00+03:00
2020-07-27T04:49:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2682629-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:04, 27 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…