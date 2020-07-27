В футбольном клубе «Ахмат» сменился главный тренер

Вместо Игоря Шалимова на этот пост назначен 47-летний бывший наставник самарских «Крыльев Советов» Андрей Талалаев. По итогам сезона Российской премьер-лиги грозненский клуб занял 13-е место. «Крылья советов», которые Талалаев возглавил за шесть туров до окончания первенства, покинули высший дивизион.