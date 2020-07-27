Уголовная ответственность за нелегальный техосмотр вводится с сегодняшнего дня в России

Под эту статью закона могут попасть предприятия, которые ведут деятельность без соответствующей аккредитации в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра. Представители прокуратуры говорят, что у предпринимателей был год на оформление документов. В свою очередь некоторые эксперты, как передает агентство ТАСС, опасаются, что нововведение повысит давление на предпринимателей.