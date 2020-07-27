Уголовная ответственность за нелегальный техосмотр вводится с сегодняшнего дня в России

Под эту статью закона могут попасть предприятия, которые ведут деятельность без соответствующей аккредитации в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра. Представители прокуратуры говорят, что у предпринимателей был год на оформление документов. В свою очередь некоторые эксперты, как передает агентство ТАСС, опасаются, что нововведение повысит давление на предпринимателей.
2020-07-27T05:04:00+03:00
2020-07-27T04:48:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2682627-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:04, 27 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…