Российский бюджет недополучил в первом полугодии более 47 миллиардов рублей из-за налоговых преступлений

Общее их количество по сравнению с шестью месяцами прошлого года снизилось на 17%, сказала агентству РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета Елена Леоненко. По числу налоговых преступлений лидируют Москва и Московская область. В то же время, добавила Леоненко, уже удалось возместить около 30 миллиардов рублей.
2020-07-27T05:04:00+03:00
2020-07-27T04:47:46+03:00
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05:04, 27 июля 2020
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