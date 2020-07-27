Российский бюджет недополучил в первом полугодии более 47 миллиардов рублей из-за налоговых преступлений

Общее их количество по сравнению с шестью месяцами прошлого года снизилось на 17%, сказала агентству РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета Елена Леоненко. По числу налоговых преступлений лидируют Москва и Московская область. В то же время, добавила Леоненко, уже удалось возместить около 30 миллиардов рублей.