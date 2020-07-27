Власти Польши планируют запустить сегодня процесс выхода из Конвенции СЕ о борьбе с насилием в отношении женщин

На этом настаивает консервативная партия «Закон и справедливость» под председательством Ярослава Качиньского. По мнению министра юстиции Збигнева Зебро, конвенция является «феминистским творением для оправдания гомосексуальной идеологии». На прошлой неделе в варшавском митинге против таких планов правительства участвовали около 2000 человек. Сввою озабоченность в связи с таким шагом польского руководства выразили и в Совете Европы.
2020-07-27T05:04:00+03:00
2020-07-27T04:47:12+03:00
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05:04, 27 июля 2020
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