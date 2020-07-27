Американские власти пригрозили санкциями лидеру антиправительственных сил в Ливии Халифе Хафтару

Вашингтон обвиняет его в блокировании экспорта ливийской нефти. Газета The Wall Street Journal пишет, что у Хафтара в США может оставаться недвидмость, общая стоимость которой составляет более $500 тыс. Предполагается, что санкции могут коснуться в том числе и этих активов. Ранее государственная нефтяная компания Ливии обвинила наемников, в том числе и из России, которые воюют против признанного Западом правительства, в захвате месторождений.
2020-07-27T05:04:00+03:00
2020-07-27T04:46:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2682621-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:04, 27 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…