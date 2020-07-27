Американские власти пригрозили санкциями лидеру антиправительственных сил в Ливии Халифе Хафтару

Вашингтон обвиняет его в блокировании экспорта ливийской нефти. Газета The Wall Street Journal пишет, что у Хафтара в США может оставаться недвидмость, общая стоимость которой составляет более $500 тыс. Предполагается, что санкции могут коснуться в том числе и этих активов. Ранее государственная нефтяная компания Ливии обвинила наемников, в том числе и из России, которые воюют против признанного Западом правительства, в захвате месторождений.