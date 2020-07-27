В Париже на 105 году жизни скончалась актриса из фильма «Унесенные ветром» Оливия де Хэвилленд

В картине она исполнила роль Мелани Гамильтон. Как напоминает интернет-издание Deadline, не стало последней из четверки исполнителей главных ролей в популярной драме. До этого скончались Лесли Говард, Кларк Гейбл и Вивьен Ли. Оливию де Хэвилленд называли одной из звезд «золотого века» Голливуда. За свою карьеру она дважды удостоилась премии «Оскар». В 1965 году она стала первой женщиной, возглавившей жюри Каннского фестиваля.
2020-07-27T04:08:34+03:00
2020-07-27T04:08:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 27 июля 2020
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