Итальянский клуб «Ювентус» в девятый раз подряд стал чемпионом страны по футболу

За два тура до окончания первенства он гарантировал себе первое место. Накануне команда обыграла дома «Сампдорию» со счетом 2:0 благодаря голам Криштиану Роналду и Федерико Бернардески. Тем временем в Англии по итогам чемпионата два клуба, «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси» обеспечили себе выход в групповой этап Лиги чемпионов. Также туда прошли «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».