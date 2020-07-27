Итальянский клуб «Ювентус» в девятый раз подряд стал чемпионом страны по футболу

За два тура до окончания первенства он гарантировал себе первое место. Накануне команда обыграла дома «Сампдорию» со счетом 2:0 благодаря голам Криштиану Роналду и Федерико Бернардески. Тем временем в Англии по итогам чемпионата два клуба, «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси» обеспечили себе выход в групповой этап Лиги чемпионов. Также туда прошли «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
2020-07-27T04:07:54+03:00
2020-07-27T04:07:54+03:00
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04:07, 27 июля 2020
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