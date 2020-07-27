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04:07, 27 июля 2020

Тесты на коронавирус обеспечили выручку частным клиникам и лабораториям

Крупнейшим из них, как пишет газета «КоммерсантЪ», удалось провести с марта более 1,5 млн исследований, что могло принести около 3 млрд руб. По мнению экспертов, этот источник дохода участникам рынка пока удается сохранить. После восстановления авиасообщения с другими странами спрос на тесты снова может возрасти. Ранее пандемия и введение ограничительных мер привели к падению потока пациентов.



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