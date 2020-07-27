Грузовой самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Токио из-за попадания молнии

Boeing 747 компании Japan Cargo Airlines должен был выполнить рейс в США. Через 20 минут после взлета на высоте 6700 метров в него ударила молния, и пилоты приняли решение вернуться обратно, передает агентство ТАСС. На борту находились пять человек, сообщается, что никто не пострадал. Механики обследуют воздушное судно.
2020-07-27T04:06:57+03:00
2020-07-27T04:06:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 27 июля 2020
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