Грузовой самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Токио из-за попадания молнии

Boeing 747 компании Japan Cargo Airlines должен был выполнить рейс в США. Через 20 минут после взлета на высоте 6700 метров в него ударила молния, и пилоты приняли решение вернуться обратно, передает агентство ТАСС. На борту находились пять человек, сообщается, что никто не пострадал. Механики обследуют воздушное судно.