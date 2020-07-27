Германия выступила против приглашения России в G7

Министр иностранных дел Хайко Маас напомнил газете Rheinische Post, что Москву исключили из этого клуба после присоединения Крыма и обострения ситуации на востоке Украины. Пока эти вопросы не решены, Берлин не видит возможностей для возвращения России, добавил министр. Ранее президент США Дональд Трамп высказывался за то, чтобы провести саммит Группы в расширенном формате — при участии не только России, но и Южной Кореи, Австралии и Индии. В Москве говорили, что не отказываются от общения в любых форматах, но возвращение не служит самоцелью.
2020-07-27T04:06:24+03:00
2020-07-27T04:06:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 27 июля 2020
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