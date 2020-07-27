Новый режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе

Договоренности об этом были достигнуты на прошлой неделе во время очередного заседания Контактной группы. За время конфликта в регионе стороны несколько десятков раз договаривались об установлении «режима тишины». Однако он держался лишь несколько дней. Тем временем в Киеве объявили, что направили на восток страны военных, которые участвовали в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Украинские власти напомнили, что нынешние договоренности не лишает военнослужащих права на ответ при нарушении соглашения противоположной стороной. За время шестилетнего конфликта в Донбассе погибли более 14 000 человек.
2020-07-27T04:05:52+03:00
2020-07-27T04:05:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 27 июля 2020
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