Новый режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе

Договоренности об этом были достигнуты на прошлой неделе во время очередного заседания Контактной группы. За время конфликта в регионе стороны несколько десятков раз договаривались об установлении «режима тишины». Однако он держался лишь несколько дней. Тем временем в Киеве объявили, что направили на восток страны военных, которые участвовали в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Украинские власти напомнили, что нынешние договоренности не лишает военнослужащих права на ответ при нарушении соглашения противоположной стороной. За время шестилетнего конфликта в Донбассе погибли более 14 000 человек.