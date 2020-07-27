Министр спорта России Олег Матыцин считает, что россияне должны иметь доступ к занятиям гольфом по всей стране

Глава ведомства уверен, что гольф имеет сильный социальный аспект, передает агентство ТАСС. Неправильно понимать его как вид спорта для богатых, обеспеченных людей, сказал министр на международном фестивале интеллектуальных видов спорта.
2020-07-27T03:08:14+03:00
2020-07-27T03:08:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2682607-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:08, 27 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Сотрудники трех министерств США указали промышленным подрядчикам «Северного потока-2» на последствия сотрудничества Газете «Welt am Sonntag» стало известно о личных переговорах в форме видео-конференций, которые представители министерств финансов, энергетики и Госдепа США провели с менеджерами европейских предприятий…
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…