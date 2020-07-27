Z Архив новостей новости
5 2 6 68
03:08, 27 июля 2020

Министр спорта России Олег Матыцин считает, что россияне должны иметь доступ к занятиям гольфом по всей стране

Глава ведомства уверен, что гольф имеет сильный социальный аспект, передает агентство ТАСС. Неправильно понимать его как вид спорта для богатых, обеспеченных людей, сказал министр на международном фестивале интеллектуальных видов спорта.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Минобороны отчиталось о завершении испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон» По словам военных, также заканчиваются работы по созданию подводного комплекса, оснащенного беспилотными аппаратами «Посейдон»...

5 120 6 8091
Новости

Российский флот, по словам президента, в этом году получит еще 40 кораблей Выступая на главном военно-морском параде в Петербурге Владимир Путин сказал, что ВМФ усилят гиперзвуковым оружием…

5 72 6 6126
Голосование
5 46 6 5400 21.07
Блоги

Сергей Марков политолог

Failed State Все понимают, что согласие Зеленского выполнить требование террориста означает, что теперь много, много террористов будут захватывать заложников и требовать и требовать чего-то у Зеленского. Каждый свое. И всем тревожно от этого…

5 155 6 18991 22.07
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

А почему тогда не лидировать по русофобии? Высасыванием из пальца теорий заговора грешат многие современные политики Запада. Хуже, когда это превращается в государственную политику. Хотя «хуже» — не то слово. Опаснее…

5 92 6 11559 22.07
Блоги

Все заложников в украинском Луцке освобождены Террорист, удерживавший людей в автобусе весь день и угрожавший взрывом, задержан.

5 91 6 12050 21.07
Новости

Сотрудники трех министерств США указали промышленным подрядчикам «Северного потока-2» на последствия сотрудничества Газете «Welt am Sonntag» стало известно о личных переговорах в форме видео-конференций, которые представители министерств финансов, энергетики и Госдепа США провели с менеджерами европейских предприятий…

5 56 6 8460
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…

5 68 6 11822 25.07
Блоги

Движение в защиту прав избирателей «Голос» golosinfo.org

Единый день голосования 2020 будет длиться 3 дня Проводить досрочное голосование будут два члена комиссии, говорится в презентации ЦИК. Но возможен вариант, если он будет один…

5 62 6 11456 24.07
Новости

Михаил Дегтярев считает, что жителям Хабаровска нужно прекратить несогласованные акции ВРИО губернатора выразил сомнение в достоверности данных о многотысячных митингах в поддержку арестованного главы региона…

5 36 6 6627
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Они никому не нужны, им просто хочется жрать Лучший способ привлечь к себе внимание — это всевозможные провокации. Пошли угрозы не только мне, с заведением уголовных дел на Украине, но и российским журналистам, которые просто выполняют свою работу…

5 259 6 48430 20.07
Новости

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поддержал требование провести открытый суд над Сергеем Фургалом Разумным он назвал и призыв судить экс-губернатора не в Москве…

5 32 6 6266
Новости

Баскетболистки НБА ушли с площадки во время исполнения гимна США Таким образом спортсменки выразили недовольство социальной несправедливостью в стране…

5 33 6 6562
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ С доходами населения беда С доходами населения беда Власти подстраховались 2030 годом. Людям, к сожалению, так подстраховаться не получится, падающие доходы они на себе ощущают уже сегодня…

5 201 6 42246 21.07
8читать ;смотреть
Блоги

Станислав Белковский

Несмотря на сезонно-карантинную усталость… Во-первых, потому, что времени вообще не пристало уходить в отпуск. Во-вторых: Ваши вопросы снимают любую усталость…

5 32 6 6996 24.07
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Когда Гагарин в далеком прошлом А что же Россия? Каких успехов добились путинские власти в космосе за прошедшие двадцать лет? Каких технологических прорывов в космосе достигли? Они вообще есть?..

5 306 6 66115 20.07

Популярное за неделю

Новости

В Москве уже сутки не заканчиваются столкновения между азербайджанцами и армянами По факту произошедшего возбудили уголовное дело…

5 26 6 87113
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Мы не понимаем, то ли это посадки – если в самолете, – то ли взлет. Мы не знаем, сколько бензина, мы не знаем, где земля. А пилот пишет статьи о Второй мировой войне и просит его не отвлекать. Такой кукурузник «Россия»...

5 55 6 117162 22.07
#слушать 50:10 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
5 46 6 5387 21.07
Блоги

Дарья Митина политик

Плачь, Хабаровск Это значит, что у внутриполитической вертикали нет ни элементарных понятий о том, кому можно доверять руководство людьми, а кого на пушечный выстрел к ним подпускать нельзя…

5 50 6 249104 20.07
Блоги

Глеб Пьяных журналист

+ Хабаровск. В чем виноват Ротенберг Хабаровск. В чем виноват Ротенберг Бунт в Хабаровске. При чем здесь Ротенберг? Чем Фургал был удобен Кремлю?..

5 36 6 233508 20.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8647761
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4570441

Сегодня в эфире