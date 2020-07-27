Фонд Рональда Рейгана просит штаб Дональда Трампа прекратить использование образа экс-президента

Руководство избирательной кампании нынешнего главы Белого дома рассылало сторонникам письма, в которых предлагалось сделать пожертвование и получить памятный набор. В нем были золотые монеты с изображением Трампа и Рейгана. Оно было сделано на основе фотографии встречи Рейгана и Трампа более 30 лет назад. В Фонде Рейгана, как пишет газета The Washington Post, сказали, что образ бывшего президента использовался без их согласия. В свою очередь в Республиканской партии сказали, что ранее фонд не возражал против этого. Между тем, семья Рейгана неоднократно выступала с критикой Трампа.
2020-07-27T03:07:41+03:00
2020-07-27T03:07:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2682605-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:07, 27 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Сотрудники трех министерств США указали промышленным подрядчикам «Северного потока-2» на последствия сотрудничества Газете «Welt am Sonntag» стало известно о личных переговорах в форме видео-конференций, которые представители министерств финансов, энергетики и Госдепа США провели с менеджерами европейских предприятий…
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…