Фонд Рональда Рейгана просит штаб Дональда Трампа прекратить использование образа экс-президента

Руководство избирательной кампании нынешнего главы Белого дома рассылало сторонникам письма, в которых предлагалось сделать пожертвование и получить памятный набор. В нем были золотые монеты с изображением Трампа и Рейгана. Оно было сделано на основе фотографии встречи Рейгана и Трампа более 30 лет назад. В Фонде Рейгана, как пишет газета The Washington Post, сказали, что образ бывшего президента использовался без их согласия. В свою очередь в Республиканской партии сказали, что ранее фонд не возражал против этого. Между тем, семья Рейгана неоднократно выступала с критикой Трампа.