Российское гражданство за первую половину года получили около 300 тыс. иностранцев

Начальник Главного управления по вопросам миграции российского МВД Валентина Казакова сказала «Российской газете», что этому в том числе способствовали недавние изменения в законодательстве. Так, в июле с шести до трех месяцев сократили срок рассмотрения заявления о получении гражданства. Казакова добавила, что воспользоваться упрощенным порядком также смогут граждане дальнего зарубежья.