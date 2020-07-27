Российское гражданство за первую половину года получили около 300 тыс. иностранцев

Начальник Главного управления по вопросам миграции российского МВД Валентина Казакова сказала «Российской газете», что этому в том числе способствовали недавние изменения в законодательстве. Так, в июле с шести до трех месяцев сократили срок рассмотрения заявления о получении гражданства. Казакова добавила, что воспользоваться упрощенным порядком также смогут граждане дальнего зарубежья.
2020-07-27T03:06:12+03:00
2020-07-27T03:06:12+03:00
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03:06, 27 июля 2020
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