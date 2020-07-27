Суд в Якутии вынес приговор стороннику Александра Габышева, который называет себя шаманом

Жителю Тюмени Михаилу Олинбергу назначили полтора года общественных работ за попытку освободить Габышева из психоневрологического диспансера с помощью игрушечного пистолета, пишет тюменское интернет-издание «72.ru». Суд признал Олинберга виновным в хулиганстве. В прошлом году Габышев предпринял попытку совершить пеший поход в Москву, чтобы провести акцию против президента Владимира Путина. В сентябре его задержали и вернули домой. А в мае этого года принудительно поместили в диспансер, откуда выписали меньше недели назад.
2020-07-27T03:05:35+03:00
2020-07-27T03:05:35+03:00
https://echo.msk.ru/news/2682601-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:05, 27 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Сотрудники трех министерств США указали промышленным подрядчикам «Северного потока-2» на последствия сотрудничества Газете «Welt am Sonntag» стало известно о личных переговорах в форме видео-конференций, которые представители министерств финансов, энергетики и Госдепа США провели с менеджерами европейских предприятий…
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…