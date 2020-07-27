Суд в Якутии вынес приговор стороннику Александра Габышева, который называет себя шаманом

Жителю Тюмени Михаилу Олинбергу назначили полтора года общественных работ за попытку освободить Габышева из психоневрологического диспансера с помощью игрушечного пистолета, пишет тюменское интернет-издание «72.ru». Суд признал Олинберга виновным в хулиганстве. В прошлом году Габышев предпринял попытку совершить пеший поход в Москву, чтобы провести акцию против президента Владимира Путина. В сентябре его задержали и вернули домой. А в мае этого года принудительно поместили в диспансер, откуда выписали меньше недели назад.