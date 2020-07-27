Российско-американские консультации по космической безопасности пройдут сегодня в Вене

Они запланированы накануне переговоров по вопросу о контроле над вооружениями, которые должны стартовать завтра. Встреча состоится на фоне обвинений США в адрес России в испытании противоспутникового оружия. В американском Госдепартаменте сказали накануне, что собираются предложить Москве создание канала связи для предотвращения конфликтов в космосе. Нынешняя консультация станет первой за 7 лет, где будут подняты вопросы безопасности в космическом пространстве.