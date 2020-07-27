Похолодание ожидается в конце наступившей недели в столичном регионе

Температура в Москве в пятницу может опуститься на 6-8 градусов по сравнению со средой, говорят в Гидрометцентре. В среду же воздух прогреется почти до 30 градусов, передает агентство ТАСС. Начало августа, по предварительным данным, на всей европейской части России начнется с похолодания.