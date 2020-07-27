Роскомнадзор отстает от графика при создании, т.н. «суверенного Рунета», говорят в Счетной палате

По словам ее представителей, ведомство вовремя не обеспечило введение в эксплуатацию информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Она должна принимать на себя управление в случае возникновения угроз. На создание такого центра было выделено почти 600 млн рублей, передает агентство «Интерфакс». Ранее в Роскомнадзоре говорили, что Центр мониторинга будет создан уже в 2019 году.