Аэропорт «Шереметьево» возобновляет сегодня работу международного терминала D

Он был закрыт с апреля на фоне падения перевозок из-за коронавируса. Тогда российские власти ввели ограничения на международные полеты. Также руководство аэропорта приостанавливало работу двух международных терминалов — E и С. Правительство приняло решение возобновить регулярные международные полеты, пока что в Великобританию, Турцию и Танзанию, с 1 августа.