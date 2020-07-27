Аэропорт «Шереметьево» возобновляет сегодня работу международного терминала D

Он был закрыт с апреля на фоне падения перевозок из-за коронавируса. Тогда российские власти ввели ограничения на международные полеты. Также руководство аэропорта приостанавливало работу двух международных терминалов — E и С. Правительство приняло решение возобновить регулярные международные полеты, пока что в Великобританию, Турцию и Танзанию, с 1 августа.
2020-07-27T02:07:22+03:00
2020-07-27T02:07:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 27 июля 2020
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