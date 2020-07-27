Американские власти планируют выделить еще $1 трлн на поддержку экономики страны

В законопроекте, который подготовили конгрессмены-республиканцы, говорится о прямых выплатах гражданам в размере $1,2 тыс. Его должны будут внести на рассмотрение сегодня, передает агентство АР. Министр финансов Стивен Мнучин заверил, что инициатива сенаторов получила максимальную поддержку Белого дома. Весной президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении более $2 трлн на помощь экономике страны, которая пострадала от коронавируса. Это самый крупный в истории Штатов пакет финансовой помощи.
2020-07-27T02:06:23+03:00
2020-07-27T02:06:23+03:00
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02:06, 27 июля 2020
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