Американские власти планируют выделить еще $1 трлн на поддержку экономики страны

В законопроекте, который подготовили конгрессмены-республиканцы, говорится о прямых выплатах гражданам в размере $1,2 тыс. Его должны будут внести на рассмотрение сегодня, передает агентство АР. Министр финансов Стивен Мнучин заверил, что инициатива сенаторов получила максимальную поддержку Белого дома. Весной президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении более $2 трлн на помощь экономике страны, которая пострадала от коронавируса. Это самый крупный в истории Штатов пакет финансовой помощи.