СК завершил расследование убийства учредителя дагестанского еженедельника «Черновик» Хаджимурада Камалова

Оно произошло более 8 лет назад. Как пишет газета «КоммерсантЪ», организатором преступления назван бывший вице-премьер республики Шамиль Исаев, а исполнителями трое его земляков. По данным следствия, им были обещаны около 1 млн руб. и часть нелегального дохода от АЗС, пишет издание. Эту же группу, добавляет газета, проверяют на причастность к еще одному резонансному преступлению — убийству директора ГТРК «Дагестан» Гаджи Абашилова.
2020-07-27T02:05:55+03:00
2020-07-27T02:05:55+03:00
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02:05, 27 июля 2020
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