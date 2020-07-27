Z Архив новостей новости
5 0 6 0
02:05, 27 июля 2020

СК завершил расследование убийства учредителя дагестанского еженедельника «Черновик» Хаджимурада Камалова

Оно произошло более 8 лет назад. Как пишет газета «КоммерсантЪ», организатором преступления назван бывший вице-премьер республики Шамиль Исаев, а исполнителями трое его земляков. По данным следствия, им были обещаны около 1 млн руб. и часть нелегального дохода от АЗС, пишет издание. Эту же группу, добавляет газета, проверяют на причастность к еще одному резонансному преступлению — убийству директора ГТРК «Дагестан» Гаджи Абашилова.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Минобороны отчиталось о завершении испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон» По словам военных, также заканчиваются работы по созданию подводного комплекса, оснащенного беспилотными аппаратами «Посейдон»...

5 120 6 7926
Новости

Российский флот, по словам президента, в этом году получит еще 40 кораблей Выступая на главном военно-морском параде в Петербурге Владимир Путин сказал, что ВМФ усилят гиперзвуковым оружием…

5 72 6 5992
Голосование
5 46 6 5263 21.07
Блоги

Сергей Марков политолог

Failed State Все понимают, что согласие Зеленского выполнить требование террориста означает, что теперь много, много террористов будут захватывать заложников и требовать и требовать чего-то у Зеленского. Каждый свое. И всем тревожно от этого…

5 155 6 18958 22.07
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

А почему тогда не лидировать по русофобии? Высасыванием из пальца теорий заговора грешат многие современные политики Запада. Хуже, когда это превращается в государственную политику. Хотя «хуже» — не то слово. Опаснее…

5 92 6 11554 22.07
Блоги

Все заложников в украинском Луцке освобождены Террорист, удерживавший людей в автобусе весь день и угрожавший взрывом, задержан.

5 91 6 12048 21.07
Новости

Сотрудники трех министерств США указали промышленным подрядчикам «Северного потока-2» на последствия сотрудничества Газете «Welt am Sonntag» стало известно о личных переговорах в форме видео-конференций, которые представители министерств финансов, энергетики и Госдепа США провели с менеджерами европейских предприятий…

5 56 6 8315
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…

5 68 6 11701 25.07
Новости

Михаил Дегтярев считает, что жителям Хабаровска нужно прекратить несогласованные акции ВРИО губернатора выразил сомнение в достоверности данных о многотысячных митингах в поддержку арестованного главы региона…

5 36 6 6472
Блоги

Движение в защиту прав избирателей «Голос» golosinfo.org

Единый день голосования 2020 будет длиться 3 дня Проводить досрочное голосование будут два члена комиссии, говорится в презентации ЦИК. Но возможен вариант, если он будет один…

5 62 6 11449 24.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Они никому не нужны, им просто хочется жрать Лучший способ привлечь к себе внимание — это всевозможные провокации. Пошли угрозы не только мне, с заведением уголовных дел на Украине, но и российским журналистам, которые просто выполняют свою работу…

5 259 6 48422 20.07
Новости

Баскетболистки НБА ушли с площадки во время исполнения гимна США Таким образом спортсменки выразили недовольство социальной несправедливостью в стране…

5 33 6 6508
Новости

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поддержал требование провести открытый суд над Сергеем Фургалом Разумным он назвал и призыв судить экс-губернатора не в Москве…

5 32 6 6243
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ С доходами населения беда С доходами населения беда Власти подстраховались 2030 годом. Людям, к сожалению, так подстраховаться не получится, падающие доходы они на себе ощущают уже сегодня…

5 201 6 42223 21.07
8читать ;смотреть
Блоги

Станислав Белковский

Несмотря на сезонно-карантинную усталость… Во-первых, потому, что времени вообще не пристало уходить в отпуск. Во-вторых: Ваши вопросы снимают любую усталость…

5 32 6 6986 24.07
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Когда Гагарин в далеком прошлом А что же Россия? Каких успехов добились путинские власти в космосе за прошедшие двадцать лет? Каких технологических прорывов в космосе достигли? Они вообще есть?..

5 306 6 66104 20.07

Популярное за неделю

Новости

В Москве уже сутки не заканчиваются столкновения между азербайджанцами и армянами По факту произошедшего возбудили уголовное дело…

5 26 6 87113
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Мы не понимаем, то ли это посадки – если в самолете, – то ли взлет. Мы не знаем, сколько бензина, мы не знаем, где земля. А пилот пишет статьи о Второй мировой войне и просит его не отвлекать. Такой кукурузник «Россия»...

5 55 6 117162 22.07
#слушать 50:10 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
5 46 6 5387 21.07
Блоги

Дарья Митина политик

Плачь, Хабаровск Это значит, что у внутриполитической вертикали нет ни элементарных понятий о том, кому можно доверять руководство людьми, а кого на пушечный выстрел к ним подпускать нельзя…

5 50 6 249104 20.07
Блоги

Глеб Пьяных журналист

+ Хабаровск. В чем виноват Ротенберг Хабаровск. В чем виноват Ротенберг Бунт в Хабаровске. При чем здесь Ротенберг? Чем Фургал был удобен Кремлю?..

5 36 6 233508 20.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8647761
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4570441

Сегодня в эфире