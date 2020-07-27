Движение «Голос» считает, что выборы в Единый день голосования пройдут при худших за 25 лет правилах

В докладе, который представила организация в защиту прав избирателей, говорится, что власти ускоряют деградацию электорального процесса на фоне падения своих рейтингов.

После июльского голосования по поправкам к Конституции, отмечают авторы документа, которых цитирует интернет-издание «Открытые медиа», стало ясно, что законодатель и организаторы выборов окончательно отказались от попыток повысить уровень доверия к ним.

13 сентября в России будут выбирать 18 глав регионов. Также в Единый день голосования пройдут дополнительные выборы депутатов Государственной думы, депутатов нескольких региональных парламентов.