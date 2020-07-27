Взрывы прогремели в военном лагере на юге иракской столицы

Там располагаются силы Федеральной полиции и шиитского ополчения. Поначалу поступали сообщения о ракетном обстреле базы. Позже представители местных сил безопасности сказали, что в лагере взорвались боеприпасы, причиной стали нарушения правил хранения и экстремальная жара, передает агентство РИА Новости. Согласно данным метеорологов, накануне днем температура воздуха в Багдаде поднималась до 47 градусов. О пострадавших в результате взрывов на базе не сообщается.